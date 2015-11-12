Разработка сайта на PHP или Java “Мозаика экранов”.

Сайтпредполагает два типа пользователей, простой

пользователь (далее пользователь) и администратор. Администраторомзагружаются Экраны - Экран это страница с мультимедийным наполнением (графика,

звук, видео и т.д.), в формате Flash,Html5 и возможнодругие. На экранах предполагаются задания, выполнение которых дают баллы которые зачисляются на счет пользователя и могут быть использованы для оплаты

переходов на новые экраны. У каждого пользователя Из экранов формируются “карты”,

карта - некая последовательность экранов (от каждого экрана в четырех

направлениях, вверх, вниз, вправо, влево.), которая выстраивается либо

случайным, или если в настройках экранов указаны специальные тэги

последовательности - последовательно. Претендентам вышлю более подробное

описание и зарисовки интерфейсов.