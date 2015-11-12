Доработка сайта на Joomla 3

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Нужен прогер php что бы доработать сайт на Joomla 3. Оплата желательно поэтапно, без предоплат. Для связи оставляйте скайп.  Тз отправлю кандидатам.

Joomla
8 лет назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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