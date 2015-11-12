Собрать интернет-магазин на базе «1С-Битрикс»

Необходимо реализовать интернет-магазин на базе «1С-Битрикс». Функционал магазина весьма ограничен: нет оплаты, нет скидочной системы, личного кабинета. Каталог, Отзывы о проекте (безотносительно товаров), Корзина, Товар немного кастомизируется (можно выбирать вариации), Популярные товары выводятся на главной странице.

Перед запуском проекта в продакшн необходимо импортировать базу товаров из .xls.

Очень интересуют Ваши сроки и цены. Бюджет ограничен (по этой причине ограничивался функционал),

Тз и макеты здесь.

https://drive.google.com/file/d/0B6D-5xGhbbs0bm5rSGU0VzJQVFk/view?pli=1

https://drive.google.com/folderview?id=0Bz58lK7J1boDaUNaaEVSVXZTc1U&usp=sharing