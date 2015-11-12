Wordpress поправить url custom post type

Необходимо реализовать интернет-магазин на базе «1С-Битрикс». Функционал магазина весьма ограничен: нет оплаты, нет скидочной системы, личного кабинета. Каталог, Отзывы о проекте (безотносительно товаров), Корзина, Товар немного кастомизируется (можно выбирать вариации), Популярные товары выводятся на главной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Очень срочно Wordpress
При помощи плагина Types создали каталог (product/%category%/%postname%/)
После чего product теперь оказался не нужным и product выпилили, "обычным" способом
function gp_remove_cpt_slug( $post_link, $post, $leavename ) {
if ( 'product' != $post-post_type || 'publish' != $post-post_status ) {
return $post_link;
}
$post_link = str_replace( '/' . $post-post_type . '/', '/', $post_link );
return $post_link;
}
add_filter( 'post_type_link', 'gp_remove_cpt_slug', 10, 3 );
function gp_parse_request_trick( $query ) {
if ( ! $query-is_main_query() )
return;
if ( 2 != count( $query-query ) || ! isset( $query-query['page'] ) ) {
return;
}
if ( ! empty( $query-query['name'] ) ) {
$query-set( 'post_type', array( 'post', 'page', 'product' ) );
}
}
add_action( 'pre_get_posts', 'gp_parse_request_trick' );
но ситуация немного "необычная" есть /%category%/ .
Все нормально при переходе на /%category%/, но на /%category%/%postname%/ вылезает 404 ошибка.
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