Wordpress поправить url custom post type

Веб-программированиеЗакрытнет заявок106 просмотров
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Очень срочно Wordpress 

При помощи плагина Types создали каталог (product/%category%/%postname%/) 

После чего product теперь оказался не нужным и product выпилили, "обычным" способом 

function gp_remove_cpt_slug( $post_link, $post, $leavename ) { 

    if ( 'product' != $post-post_type || 'publish' != $post-post_status ) { 

        return $post_link; 

    } 

    $post_link = str_replace( '/' . $post-post_type . '/', '/', $post_link ); 

    return $post_link; 

add_filter( 'post_type_link', 'gp_remove_cpt_slug', 10, 3 ); 

function gp_parse_request_trick( $query ) { 

    if ( ! $query-is_main_query() ) 

        return; 

  

    if ( 2 != count( $query-query ) || ! isset( $query-query['page'] ) ) { 

        return; 

    } 

    if ( ! empty( $query-query['name'] ) ) { 

        $query-set( 'post_type', array( 'post', 'page', 'product' ) ); 

    } 

add_action( 'pre_get_posts', 'gp_parse_request_trick' ); 

но ситуация немного "необычная" есть /%category%/ . 

Все нормально при переходе на /%category%/, но на /%category%/%postname%/ вылезает 404 ошибка.

WordPress
8 лет назад
lun_shpun
Денис 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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