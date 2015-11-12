Автоклик по рекламе adsense

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки154 просмотра
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нужно сделать так чтобы при заходе на сайт автоматически в новой вкладке открывалась реклама google adsense

8 лет назад
sbrnfisher
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад