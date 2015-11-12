Доработка лэндинга на WP

Необходимо при вводе показаний счетчиков чтобы справа была колонка, в которой отображалась разница между текущими и предыдущими показаниями счетчика. Предоставляется демо площадка для ознакомления задачи. Сайт [url=http://vdgb-68601.demo-jkh.ru]vdgb-68601.demo-jkh.ru[/url] ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.
Нужно доработать http://dev2.martdev.ru/stom/ и перенести на другой домен. ТЗ по доработке в приложении.
Оплата киви, ЯД, вебмани.
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