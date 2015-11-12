Нужно написать парсер для dle 10.0

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Нужен компонент для dle который бы парсил инфу по кино с афиша.яндекс 

1. Нужно чтобы парсилась инфа на наш сайт 

2. Создание страницы "расписание" на которой выводилась бы инфа по расписанию фильмов ( город, кинотеатр, дата, фильм, расписание) как тут afisha.yandex.ru/events?c... 

пожалуйста укажите стоимость и сроки ...

8 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад