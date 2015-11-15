PHP программист для разработки И-магазина на Yii 1.0

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок181 просмотр
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Нужен программист для обновления движка интернет магазина( движок PHP Yii). Магазин работает с 2010 года, и понравится всем, кто хоть немного интересуется компьютерными играми.  

Движок digiseller + Yii.

Нужны будут знания mysql, PHP, Yii 1.0, GIT.

Хочется найти человека, который сможет уделять 1-4 часа в день нашему проекту. Желательно наличие скайпа, для оперативной связи, потому что на переписку нет времени. Чтобы не прыгать выше головы, сразу оговорюсь, что ставку выше 300 руб в час материально не сможем потянуть.  

Заранее спасибо всем, кто откликнется и захочет поработать с нашим уютным проектом.

PHP
8 лет назад
spec_1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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