PHP программист для разработки И-магазина на Yii 1.0

Нужен программист для обновления движка интернет магазина( движок PHP Yii). Магазин работает с 2010 года, и понравится всем, кто хоть немного интересуется компьютерными играми.

Движок digiseller + Yii.

Нужны будут знания mysql, PHP, Yii 1.0, GIT.

Хочется найти человека, который сможет уделять 1-4 часа в день нашему проекту. Желательно наличие скайпа, для оперативной связи, потому что на переписку нет времени. Чтобы не прыгать выше головы, сразу оговорюсь, что ставку выше 300 руб в час материально не сможем потянуть.

Заранее спасибо всем, кто откликнется и захочет поработать с нашим уютным проектом.