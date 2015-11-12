Сделать админку на ReactJS для интернет-магазина

Есть купленная тема для админки на ReactJS. Нужно на основе нее сделать админку для интернет - магазина. Частично уже сделана, но еще довольно много предстоит сделать: (список товаров с фильтрами, добавление производителей, категорий и поставищков и др.). Работа с сервером заключается в обмене данными посредством Ajax. От Вас только клиенская часть. Админка построенна по принципу Single Page Aplication и используется React Router. Нужен человек с опытом работы с ReactJs.