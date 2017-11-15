Требуется системный администратор

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен16 заявок236 просмотров

требуется сисадмин на 4 сервера, решить проблемы с постоянным "падением" сайтов

сейчас там находится 50 сайтов и они раз в день просто отрубаются, надо оптимизировать работу серверов

8 лет назад
chistyakoveo
Евгений 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$100
30 дней
Работа была выполнена очень быстро и качественно, работал без предоплаты. Доверять можно.
Хороший заказчик. Быстрая оплата. Рад поработать еще!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
#1
Системное администрирование