Поправить работу 2х однотипных сайтов на DRUPAL

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Завершен2 заявки201 просмотр

Недавно выявлены ошибки на 

http://www.airarabia.kiev.ua/ 

http://www.todubai.com.ua/

разные модули самого друпала включают в код всех страниц свою css/js (через import url) 

Что именно вставляется на картинке.

Нужно отменить такую вставку, проверить на безопасность оба сайта.

CSSDrupalJavaScript
8 лет назад
webagent
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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best_in_php
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$60
2 дня
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Заявки фрилансеров

best_in_php
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад