Установить и настроить MailWizz - скрипт рассылок
Администрирование, найти ошибку
1. Множество доров сидит на одном сервере, все они обращаются к одному из них но не получают ответа. (там коды баннеров, счетчики и прочее) Предполагаю что домен отдает IPV5(было что-то похожее) в этом и проблема, как поправить не нашел.
2. Почти ежедневно сервер ложится в утреннее время. Перезагружаю апач.
Помогите!
Цену сразу укажите.
Все работало, внезапно упало.
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