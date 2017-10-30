Администрирование, найти ошибку

1. Множество доров сидит на одном сервере, все они обращаются к одному из них но не получают ответа. (там коды баннеров, счетчики и прочее) Предполагаю что домен отдает IPV5(было что-то похожее) в этом и проблема, как поправить не нашел.

2. Почти ежедневно сервер ложится в утреннее время. Перезагружаю апач.

Помогите!

Цену сразу укажите.

Все работало, внезапно упало.