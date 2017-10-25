Установить и настроить MailWizz - скрипт рассылок
Поддержка и сопровождение игрового сервера Maincraft
Нужен человек с опытом для помощи в настройке и администрировании игрового сервера Maincraft (повторюсь, не юникс сервера, это я и сам могу, а сервера MainCraft) - требуется человек с опытом администрирования именно данных игровых серверов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $8Системное администрирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- Системное администрирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет! Есть комп, подключен через wi-fi точку к сети со статичным IP адресом (к роутеру с интернет доступом). Стоит Win7 и teamviewer Нужно настроить RDP, открыть 9000 порт для обращения к ...Завершен8 лет назад
Добрый день, на сервере с CentOS 7 надо настроить связку Redmine+Git. 1. Важно, чтобы после добавления нового проекта в Redmine, автоматически создавался репозиторий git на сервере и привязывался к проекту в ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется вывести AV сигнал и завести внешнее питание у камеры GOPRO4 через 30пиновый разъём . Имеется камера, есть разъёмы. Можно сделать это и через USB порт, но система должна входить в ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нам требуется разработчик или команда на удаленку для вывода Blockchain проекта на pre-ICO, потом ICO . Задачи следующие: - Инфраструктурная часть, Серверы с кошельками, клиенты для работы с RPC Ethereum, - Выпуск токена, Составление смарт-контракта ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется определить источник превышения трафика на сервере VPS и устранить проблему. Стоит ISPmanager Lite 5. Там нет возможности узнать какой из сайтов превышает лимит. Если есть возможность, установить блокировку на превышение, либо что-то подобное.Завершен8 лет назад
VPS на SSD: Linux - CentOS - Apache - Nginx - MySQL - Bitrix ENV 7 Сайт на битриксе. Проблема: периодически (через день, два) после нормальной работы сервера, нормальной нагрузки на процессор (5-10%) возникают неожиданные всплески ...Завершен8 лет назад
- $200
Администраторы, специалисты по Unix системам, скорей всего это адресовано вам. 4 дня назад вся почта блокируется при отправке писем на 50 письме. Отбрасывая ошибку 421. Ваша задача своими методами исследовать эту причину, возможно ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Настроить работу небольшой Ай Ти АТС (12 линий и 10 рабочих мест)Системное администрирование6 заявокЗакрыт7 лет назад