Поддержка и сопровождение игрового сервера Maincraft

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Нужен человек с опытом для помощи в настройке и администрировании игрового сервера Maincraft (повторюсь, не юникс сервера, это я и сам могу, а сервера MainCraft) - требуется человек с опытом администрирования именно данных игровых серверов.

8 лет назад
iMaxim
Максим 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров