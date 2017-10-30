Определить источник превышения трафика на сервере VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок159 просмотров

Требуется определить источник превышения трафика на сервере VPS и устранить проблему. Стоит ISPmanager Lite 5. Там нет возможности узнать какой из сайтов превышает лимит. Если есть возможность, установить блокировку на превышение, либо что-то подобное.

ISPmanager
8 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 часов назад
8 лет назад
$20
1 день
Проблема была не рядовая. Несколько сайтов на сервере, какой пылит не так просто определить. Оказалось у каждого рыльце в пушку)). Рад, что не ошибся в выборе специалиста. Егор за короткое время вычистил сайты от всякой дряни, оптимизировал сервер. Приятно работать с человеком с активной позицией, заинтересованного в первую очередь не в деньгах, а в результате. Спасибо)
Был очень рад сотрудничать. Никаких проблем с оплатой, также понимание и терпение было, приятно.

Заявки фрилансеров

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 часов назад
8 лет назад
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