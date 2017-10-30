Определить источник превышения трафика на сервере VPS

Проблема была не рядовая. Несколько сайтов на сервере, какой пылит не так просто определить. Оказалось у каждого рыльце в пушку)). Рад, что не ошибся в выборе специалиста. Егор за короткое время вычистил сайты от всякой дряни, оптимизировал сервер. Приятно работать с человеком с активной позицией, заинтересованного в первую очередь не в деньгах, а в результате. Спасибо)