VPS на SSD: Linux - CentOS - Apache - Nginx - MySQL - Bitrix ENV 7 Сайт на битриксе. Проблема: периодически (через день, два) после нормальной работы сервера, нормальной нагрузки на процессор (5-10%) возникают неожиданные всплески ...
Определить источник превышения трафика на сервере VPS
Требуется определить источник превышения трафика на сервере VPS и устранить проблему. Стоит ISPmanager Lite 5. Там нет возможности узнать какой из сайтов превышает лимит. Если есть возможность, установить блокировку на превышение, либо что-то подобное.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $200
Администраторы, специалисты по Unix системам, скорей всего это адресовано вам. 4 дня назад вся почта блокируется при отправке писем на 50 письме. Отбрасывая ошибку 421. Ваша задача своими методами исследовать эту причину, возможно ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
Настроить работу небольшой Ай Ти АТС (12 линий и 10 рабочих мест)Закрыт7 лет назад
Необходимо написать bash скрипт, который проверяет результат выполнения nginx -t(или /etc/init.d/nginx configtest) Если в результате будет "nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed", то на email отправляется письмо. Из-за отсутствия опыта, не могу понять ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Глобальное задание Имеется сервер с убунту, нужно: 1) Настроить почтовый сервер на сервере 2) Добавить поддержку получать письма через POP3 3) Настроить DKIM 4) Объяснить мне, как мне, при необходимости, ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Добрый день! Нужно помочь настроить правильный ответ сервера ошибки 404. Движок Joomla. Хочу сделать самостоятельно, чтобы знать на будущее, если понадобится. Нужно совместно настроить.Закрыт7 лет назад
cent os 5.6 php, php cgi, mysql, ngnix, exim ispmanager перенести на новую версию сервераСистемное администрирование14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить Kurento на Ubuntu server и SSL сертификат для негоСистемное администрирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть впечатление что БД работает не оптимально, нужно разобраться в чем дело.Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо восстановить работу почтового ящика привязанного к сайту. так как клиентам не приходят уведомления на почту о статусе заказа. И при попытке отправить сообщение на ящик сайта - выходит ошибка.Закрыт8 лет назад