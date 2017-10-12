Необходимо настроить Kurento на Ubuntu server и SSL сертификат для него
Перенести 25 сайтов с одного сервера на другой CentOs со всеми настрой
cent os 5.6 php, php cgi, mysql, ngnix, exim ispmanager
перенести на новую версию сервера
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