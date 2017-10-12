Перенести 25 сайтов с одного сервера на другой CentOs со всеми настрой

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт14 заявок234 просмотра

cent os 5.6 php, php cgi, mysql, ngnix, exim ispmanager

перенести на новую версию сервера

CentOSMySQLPHPISPmanager
8 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

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