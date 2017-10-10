Настройка почтового сервера

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок179 просмотров

Добрый день!

Требуется настройка почтового сервера, чтобы письма не попадали в спам.

Вот тест https://www.mail-tester.com/web-jt6fe

8 лет назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров