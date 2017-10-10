ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ В Ubuntu Desktop ИМЕННО ДЕСКТОП НЕ СЕРВЕР

требуется настройка VPS на Kubuntu 14.04 Desktop (64 bits)

система установлена нужна настрока самого десктопа для юсера

с машиной будут работать ТОЛЬКО для удаленной работы через РДП

основная работа в браузере

установить

- dropbox (установить) (+ на десткоп ярлык + автозапуск)

- sftp клиент (+ на десткоп ярлык)

- языки (переключение рус, укр, англ + в трее + сочетание клавишь кнтрл+шифт)- русский интерфейс- vpn - украина (﻿cyberghost) ﻿(+ на десткоп ярлык + автозапуск)

- сделать так - что бы можно было открывать уже начатый сеанс после обрыва связи или отключения, сейчас сеанс начинается заново

потому как в итоге видимо забивается оперативка и вот так

﻿https://www.dropbox.com/s/g6w8ulzkxm54ggs/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202017-10-12%2011.25.24.png?dl=0

﻿https://www.dropbox.com/s/4qcmzu1vssnhlze/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202017-10-12%2011.26.20.png?dl=0

﻿https://www.dropbox.com/s/yri0e89v8ysb47v/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202017-10-12%2011.27.37.png?dl=0

система выдет ошибку

https://www.dropbox.com/s/jdcermwmai9jxag/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202017-10-12%2011.11.28.png?dl=0

если все пройдет ок потребуется аналогичная настройка еще нескольких ВПС