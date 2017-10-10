Дано: RB951Ui-2HnD. 2 провайдера. Один pppoe, второй L2TP. Оба 100 мегабит. Задача: Объединить два провайдера в failover и loadbalance. Раздавать все это безобразие фейлверное и балансированное по ...
Требуется настройка VPS на Kubuntu
ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ В Ubuntu Desktop ИМЕННО ДЕСКТОП НЕ СЕРВЕР
требуется настройка VPS на Kubuntu 14.04 Desktop (64 bits)
система установлена нужна настрока самого десктопа для юсера
с машиной будут работать ТОЛЬКО для удаленной работы через РДП
основная работа в браузере
установить
- dropbox (установить) (+ на десткоп ярлык + автозапуск)
- sftp клиент (+ на десткоп ярлык)
- языки (переключение рус, укр, англ + в трее + сочетание клавишь кнтрл+шифт)- русский интерфейс- vpn - украина (cyberghost) (+ на десткоп ярлык + автозапуск)
- сделать так - что бы можно было открывать уже начатый сеанс после обрыва связи или отключения, сейчас сеанс начинается заново
потому как в итоге видимо забивается оперативка и вот так
https://www.dropbox.com/s/g6w8ulzkxm54ggs/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202017-10-12%2011.25.24.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4qcmzu1vssnhlze/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202017-10-12%2011.26.20.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yri0e89v8ysb47v/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202017-10-12%2011.27.37.png?dl=0
система выдет ошибку
https://www.dropbox.com/s/jdcermwmai9jxag/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%202017-10-12%2011.11.28.png?dl=0
если все пройдет ок потребуется аналогичная настройка еще нескольких ВПС
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
не размещаются сообщения пишет ошибку Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function eregi() in /home/p453193/www/doska.eskortrai.net/gb_sign.php:108 Stack trace: #0 /home/p453193/www/doska.eskortrai.net/gb_sign.php(16): getBrowser('Mozilla/5.0 (Wi...') #1 {main} thrown in /home/p453193/www/doska.eskortrai.net/gb_sign.php on line 108Системное администрирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
У нас есть сервис. Сервис реализован на базе .NET 4.5. Состоит из.: 1. Web-часть (пользовательская и админская панели, а также API). 2. Распределенная система для обработки запросов API. Реализована ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $1500
Необходимо развернуть часную сеть blockchain. Транзакция будет происходить без комиссии. Максимальное время закрытия блока - 15с. Без майнинга. Если у Вас есть опыт, оставляйте заявки, обсудим детали.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Взломали ВПС сервер Debian 8 x64 + ISPmgr5 на котором находились сайты (24 штуку). На каждый сайт добавили какие-то "левые" папки с файлами, сайты перестали работать. Весь сервер перегружен и ничего ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Машина под управлением ubuntu 14.04 Необходимо установить следующий софт: -apache -mysql -php -ftp (не SFTP, разрешить для пользователя root; для анонимов запретить) -привязать домен ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
У нас есть проект в базе данных которой поковырялись и удалили несколько таблиц, после чего некоторые функции сайта перестали работать. Так же у нас есть бэкап вазы данных до того как в ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт fsiti.com/ нужно перенести его на новый сервер и разместить на новых доменах .ru .рф .рус Домены уже куплены, днс сервера изменили, ждем когда сменят Корректировки: -При нажатии на ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- Системное администрирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть двухъязычный сайт. Стоит компонент Zoo 3.3.26 и SH404SEF. Нужно сделать так, чтобы 1) Во всех категориях и каталогах были ЧПУ. 2) При переключении языков не показывалась ошибка 404. ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад