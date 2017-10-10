Развернуть частную сеть с использованием blockchain

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка219 просмотров

Необходимо развернуть часную сеть blockchain. Транзакция будет происходить без комиссии. Максимальное время закрытия блока - 15с. Без майнинга. Если у Вас есть опыт, оставляйте заявки, обсудим детали.

8 лет назад
foridev
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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