В связи с переходом сайта на SSL, требуется сделать относительный путь изображений товаров в Virtuemart, то есть что бы картинки отдавались и по http и по https.
Настроить SH404SEF для мультиязычного компонента ZOO
Есть двухъязычный сайт. Стоит компонент Zoo 3.3.26 и SH404SEF. Нужно сделать так, чтобы
1) Во всех категориях и каталогах были ЧПУ.
2) При переключении языков не показывалась ошибка 404.
3) При добавлении новых категорий и материалов, ЧПУ генерировались автоматически согласно алиасам.
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