Настроить SH404SEF для мультиязычного компонента ZOO

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок120 просмотров

Есть двухъязычный сайт. Стоит компонент Zoo 3.3.26 и SH404SEF. Нужно сделать так, чтобы 

1) Во всех категориях и каталогах были ЧПУ. 

2) При переключении языков не показывалась ошибка 404. 

3) При добавлении новых категорий и материалов, ЧПУ генерировались автоматически согласно алиасам.

8 лет назад
Chistoff
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров