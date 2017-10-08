Настроить htaccess

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка207 просмотров

Сайт на  instantcms2.

Необходимо настроить правила в htaccess что бы страница регистрации  http://site.ru/auth/register

Была доступна только при переходе с определенных доменов. При прямом открытии либо переходе с домена отличного от указанных должен происходить редирект на главную страницу.

8 лет назад
krbl
39 лет
12 лет в сервисе
Была
11 дней назад

Выбранный исполнитель

black_rubbish
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
С заданием справился за 5 минут. Доволен сотрудничеством. Однозначно рекомендую
Отличный заказчик, задание поставлено понятно, оплата произведена без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

black_rubbish
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад