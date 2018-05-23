Старается довести задачу до конца, ибо написал мне 150 сообщений и мне на все надо было ответить, получается мы вместе как бы решали задачу. Изначально была задача написать баш скрипт (именно такой был заголовок задания), договорились сделает за 1день. По факту исполнитель выбрал другую реализацию, потом сослался что все таки надо делать Баш, в итоге затянул на месяц, когда как для нас это уже потеряло актуальность. Но человек видимо старался раз делал до последнего, правда самой последний реализации я уже толком не видел. Причем исполнитель поставил мне негативные оценки, за что я через месяц не захотел его принимать (причем 2 недели я ему писал давайте уже закрывать заказ хоть как-нибудь, хотя при найме вообще фрилансер указал 1 день). Поэтому подумайте 3 раза перед тем как начать работу. Человек явно не дорожит репутацией и вполне может ее испортить и вам. Согласно предписанию сайта "Положительный отзыв необходимо оставлять только после полного выполнения заказа. " вынужден оставить отзыв отрицательный так как считаю задача не выполнена.