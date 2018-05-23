black_rubbish

Тимофей Иванов black_rubbish

 
37 летУзбекистан/Ташкент
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Системный/Сетевой Администратор

ОС: Windows (все линейки), Linux (RedHat, CentOS, Suse, Debian).

Администрирование локальных и глобальных сетей, настройка.

Установка и настройка: Веб-сервера, БД, Почтовые сервера, ДНС, Хостинг и т.д.

Виртуализация: VMware ESXi

Установка и настройка систем мониторинга: Nagios и Cacti.

Программирование: PHP, Visual Basic, BASH

Базы данных: (PostrgreSQL, MySQL, Oracle)

PHPMySQLOracleLinuxCentOSDebianBashVisual Basic
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Dux
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Написать скрипт на bash
Работает
Приятный и грамотный заказчик, четкое ТЗ, оплата во время, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
easycode
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
5 баллов
5 лет назад
Скрипт bash
Старается довести задачу до конца, ибо написал мне 150 сообщений и мне на все надо было ответить, получается мы вместе как бы решали задачу. Изначально была задача написать баш скрипт (именно такой был заголовок задания), договорились сделает за 1день. По факту исполнитель выбрал другую реализацию, потом сослался что все таки надо делать Баш, в итоге затянул на месяц, когда как для нас это уже потеряло актуальность. Но человек видимо старался раз делал до последнего, правда самой последний реализации я уже толком не видел. Причем исполнитель поставил мне негативные оценки, за что я через месяц не захотел его принимать (причем 2 недели я ему писал давайте уже закрывать заказ хоть как-нибудь, хотя при найме вообще фрилансер указал 1 день). Поэтому подумайте 3 раза перед тем как начать работу. Человек явно не дорожит репутацией и вполне может ее испортить и вам. Согласно предписанию сайта "Положительный отзыв необходимо оставлять только после полного выполнения заказа. " вынужден оставить отзыв отрицательный так как считаю задача не выполнена.
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$5
10 баллов
6 лет назад
Нужно закатать ценную инфу (бекапы на 60-70 гб) на болванки удаленно
Админ профи своего дела, рекомендую
Задание четко обговорено, с оплатой не тянул, всё отлично и во время! Рекомендую!
Ответный отзыв
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Работа с ncdu
Спасибо за прекрасную и добросовестную работу! И доведение дела до полного завершения. Буду обращаться еще!
Хороший заказчик, все подробно описал что нужно, оплата во время! Рекомендую!
Ответный отзыв
iOmen
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
2 балла
6 лет назад
Найти что на сервере рассылает спам-email
[Пока не знаю]
Всё ок!
Ответный отзыв
Системное администрирование
7 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга