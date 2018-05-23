Системный/Сетевой Администратор
ОС: Windows (все линейки), Linux (RedHat, CentOS, Suse, Debian).
Администрирование локальных и глобальных сетей, настройка.
Установка и настройка: Веб-сервера, БД, Почтовые сервера, ДНС, Хостинг и т.д.
Виртуализация: VMware ESXi
Установка и настройка систем мониторинга: Nagios и Cacti.
Программирование: PHP, Visual Basic, BASH
Базы данных: (PostrgreSQL, MySQL, Oracle)
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
Работает
Ответный отзыв
Приятный и грамотный заказчик, четкое ТЗ, оплата во время, однозначно рекомендую!
$15
5 баллов
5 лет назад
Старается довести задачу до конца, ибо написал мне 150 сообщений и мне на все надо было ответить, получается мы вместе как бы решали задачу. Изначально была задача написать баш скрипт (именно такой был заголовок задания), договорились сделает за 1день. По факту исполнитель выбрал другую реализацию, потом сослался что все таки надо делать Баш, в итоге затянул на месяц, когда как для нас это уже потеряло актуальность. Но человек видимо старался раз делал до последнего, правда самой последний реализации я уже толком не видел. Причем исполнитель поставил мне негативные оценки, за что я через месяц не захотел его принимать (причем 2 недели я ему писал давайте уже закрывать заказ хоть как-нибудь, хотя при найме вообще фрилансер указал 1 день). Поэтому подумайте 3 раза перед тем как начать работу. Человек явно не дорожит репутацией и вполне может ее испортить и вам. Согласно предписанию сайта "Положительный отзыв необходимо оставлять только после полного выполнения заказа. " вынужден оставить отзыв отрицательный так как считаю задача не выполнена.
$5
10 баллов
6 лет назад
Админ профи своего дела, рекомендую
Ответный отзыв
Задание четко обговорено, с оплатой не тянул, всё отлично и во время! Рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за прекрасную и добросовестную работу! И доведение дела до полного завершения. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все подробно описал что нужно, оплата во время! Рекомендую!
$10
2 балла
6 лет назад
[Пока не знаю]
Ответный отзыв
Всё ок!
Системное администрирование
7 отзывов(-1)
$10/час
от $10от 1 часа
нет рейтинга