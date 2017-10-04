Настройка GitLab на Debian 7

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Закрыт3 заявки238 просмотров

Всем здравствуйте. Есть техническая необходимость получить качественную настройку уже работающего софта на сервере Debian 7. Возможно потребуется обновление до актуально версии.

Появились баги, не делается коммит, траблы с правами юзеров и десктоп синхронизацией.  Проект работающий с данными 

Задачка оперативная. Прошу присылать ориентир по цене часа и проектно, а так же когда сможете приступить 

Спасибо за предложения и успешным еще подкину работки

Debian
8 лет назад
jaguarcat
Илья 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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