Настройка GitLab на Debian 7

Всем здравствуйте. Есть техническая необходимость получить качественную настройку уже работающего софта на сервере Debian 7. Возможно потребуется обновление до актуально версии.

Появились баги, не делается коммит, траблы с правами юзеров и десктоп синхронизацией. Проект работающий с данными

Задачка оперативная. Прошу присылать ориентир по цене часа и проектно, а так же когда сможете приступить

Спасибо за предложения и успешным еще подкину работки