Имеется Intel Xeon E3-1230v5 3.4 ГГц | 32 ГБ DDR4 | 2 × 2 ТБ SATA + 2 × 240 ГБ SSD стоит битрикс веб окружение 7.0.1 (nginx 1.10.2, apache, php 7.1.4, opcache ) База ...
Консультация по настройке mx домена и привязке его к почтовому серверу
Необходима консультация админа-профессионала по теме.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Стандартный автоответы не рассматриваем. Необходимо наладить работу качественных Email рассылок и Web Push уведомлений, интернет магазина детской одежды. Обязательно пишите стоимость работ и примеры.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $7
Здравствуйте. 1) Мне нужно установить Ubuntu с графическим интерфейсом на сервер online.net. Данные для доступа я предоставлю. 2) Создать несколько пользователей, чтобы каждый мог работать в своей учётной записи через графический интерфейс, используя стандартный ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
1.Нужно подобрать sip провайдера зона .com Хорошее качество связи. free или не очень высокие тарифы. Можно выполнить только пункт 1 2.Затем установить кнопку на сайт. Можно на тестовом. Звонок с ...Закрыт8 лет назад
Необходимо сделать рассыльник писем через веб-интерфейс. Раньше пользовались, но было все утрачено без возврата. Восстановить возможности нет, нужно сделать заново. Вид как было в приложении (можно интерпретировать по своему, главное – чтобы письма ...Закрыт8 лет назад
Демоны загрузки данных с различных REST API сервисовОС: Linux Ubuntu ServerИспользуемые технологии: Python, MongoDBОписание задачи:Демон должен с заданной периодичностью производить запросы к серверам по протоколу REST API. Полученные данные могут быть обработаны по заданному алгоритму. ...Закрыт8 лет назад
Не так давно столкнулся с проблеммой что мс не отсылает сервера в мою сборку игры cs 1.6. Все началось после того как хостинг изменил базу данных на новую версию и мне пришлось сменить DNS ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходима полная настройка трансляции (выбор сервера, битрейд и т.п.) Создание и настройка чата, доната, топ донатеров и т.п. Вывод всего этого на монитор во время трансляции. Есть все необходимые программы (OBS, ACTION, RutonyChat)Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $70
Творческое задание для творческих людей) Краткая предыстория Был сервер centos 6.7 i386 + 1с 8.2 + postgres 9.0.3 если не ошибаюсь, в один прекрасный день хард начал сыпаться и очень быстро, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Надо настроить сеть у виртуальных машинСистемное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад