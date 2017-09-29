Здравствуйте. 1) Мне нужно установить Ubuntu с графическим интерфейсом на сервер online.net. Данные для доступа я предоставлю. 2) Создать несколько пользователей, чтобы каждый мог работать в своей учётной записи через графический интерфейс, используя стандартный ...
Email рассылка и Web Push уведомления.
Стандартный автоответы не рассматриваем.
Необходимо наладить работу качественных Email рассылок и Web Push уведомлений, интернет магазина детской одежды.
Обязательно пишите стоимость работ и примеры.
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