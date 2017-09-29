Email рассылка и Web Push уведомления.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки143 просмотра

Стандартный автоответы не рассматриваем.

Необходимо наладить работу качественных Email рассылок и Web Push уведомлений, интернет магазина детской одежды.

Обязательно  пишите стоимость работ и примеры.

8 лет назад
inokhi
Мария 
34 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров