Требуется комплекс работ по продвижению сайта путем контекстной рекламы Google Adwords:[list][*]Составление семантического ядра для продвижения;[*]Создание эффективных кампаний;[*]А-Б тестирование для выбора лучших объявлений;[*]Составление списка минус-слов и их постоянное обновление;[*]Еженедельная проверка ключевых запросов пользователей и обновление семантического ...
- Контекстная реклама30 заявокЗакрыт6 лет назад
Интернет магазин подключен к яндекс-маркету. За неделю размещения на ЯМ трафика практически нет, товаров около 750 на данный момент. Необходима корректная настройка аккаунта, как результат увеличение количества переходов на сайт и заказы.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Шаблонные ответы не рассматриваются. Необходимо настроить интеграцию из 1с на сайт - сайт на платформе Opencart 1,5. Интересует только что-бы из 1с на сайт подтягивалось фактическое наличие товаров. Обязательно пишите сроки и стоимость.1С-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
нужен разработчик для работ по правкам на сайте интернет магазина, сформированное задание есть Задание могу отправить в личку, для согласования по стоимости.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
Шаблонные ответы не рассматриваю. После редизайна необходим аудит юзабилити интернет-магазина детской одежды. Потестить юзабилити и ошибки, тест в различных браузерах и через мобильную версию, протестировать различные сценария поведения пользователя на сайте. По результатам предоставить подробный ацдит юзабилити. Сроки и ...Тестирование сайтов12 заявокЗакрыт6 лет назад
Автоответы не рассматриваются. Нужен специалист по SMM продвижению - тематика группы детская одежда. Основная задача SMM-специалиста сделать SMM одним из источником генерации лидов, а следствием источником дохода компании. Основный задачи: 1) Определение ЦА 2) Разработка стратегии 3) Медиапланирование 4) Все доступные способы ...Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1
Автоответы не рассматриваются. На сайте необходимо настроить ЧПУ по образцу, пример: https://nasha-smena.ru/search/?brd=22 то, что сейчас https://nasha-smena.ru/brand/kerry то, как должно выглядеть т,е сайт/каталог/бренд/товар Обязательно присылайте стоимость работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Шаблонные ответы не рассматриваются. Необходимо добавить сайт на Яндекс маркет. Нужен человек с опытом, который с первого раза подготовит и добавит интернет магазин на Яндекс маркет, и расскажет как в дальнейшем обновлять карточки самостоятельно, желательно автоматически. Присылайте ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт6 лет назад
Автоответы не рассматриваются. Ищем директолога с кейсами по схеме оплата за заявку. Есть такие? Напишите ваши условия. Требования: 1.Подбор ключевых запросов 2.Написание объявлений, последующая корректировка или изменение под проводимые акции 3.Ведение рекламных аккаунтов (Google Adwords, Yandex Direct), контроль за ставками 4.Работа ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт6 лет назад
Внимание, рассматривать буду только предложения с хорошо прописанной стратегией. Шаблонные предложения не интересны. Нужен удаленный специалист по СЕО оптимизации и продвижению, на ведение проекта. (тематика детская одежда и обувь) За 4-6 месяцев увеличить целевой поисковый трафик (показатели ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Автоответы не рассматриваются Аудит группы для реальных кандидатов будет плюсом, группу могу скинуть в лс. Необходимо сделать популярной группу в VK (НЕ БОТАМИ). Размещение 3х постов в сутки по тематике: дети, детская одежда; Написание продающих постов и размещение их ...Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Автоматические ответы не рассматриваются. Нужен человек который сможет раскрутить группу в VK с нуля до 30 тысяч подписчиков, группа продающая (детская одежда). Боты не интересуют, нам нужна только целевая аудитория. 1) Указывать стоимость 2) Какими способами планируете увеличить ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
PS. На стандартные автоответы не отвечаю. Нужен SEO-специалист. По задачам: Оценить текущее общее состояние seo-оптимизации сайта, наличие существующих проблем. Составить план работ по оптимизации для дальнейшего продвижения + какие методы будут использоваться. Интересует по срокам, когда сможем ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Стандартный автоответы не рассматриваем. Необходимо наладить работу качественных Email рассылок и Web Push уведомлений, интернет магазина детской одежды. Обязательно пишите стоимость работ и примеры.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
PS На стандартные автоответы не отвечаю. Необходимо сделать и настроить для магазина детской одежды и обуви Email рассылки и настроить Web Push уведомлений. Просьба обязательно указывать стоимость и количество рассылок в месяц. Обязательны примеры работ.Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Авто-ответы не рассматриваются. Необходимо на первом этапе создание группы и аккаунта для магазина детской одежды, в последствие раскрутка. Обязательно укажите сроки, стоимость и Ваши примеры.Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо обучить девушку созданию Email рассылок и Web Push уведомлений через платформу SendPulse. Обучение требуется с нуля. Просьба обязательно указывать стоимость обучения + количество уроков. Обязательно примеры рассылок.Управление проектами1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать и раскрутить группу интернет-магазина в Instagram (детская одежда), привлечение реальных потенциальных клиентов и подписчиков.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт6 лет назад