inokhi

Мария Зинькова inokhi

 
33 годаРоссия/Чебоксары
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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$1
выплачено фрилансерам
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  • Специалист по контекстной рекламе.

    Требуется комплекс работ по продвижению сайта путем контекстной рекламы Google Adwords:[list][*]Составление семантического ядра для продвижения;[*]Создание эффективных кампаний;[*]А-Б тестирование для выбора лучших объявлений;[*]Составление списка минус-слов и их постоянное обновление;[*]Еженедельная проверка ключевых запросов пользователей и обновление семантического ...

    Семантическое ядроGoogle Ads
    Контекстная реклама30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по настройке Яндекс Маркета.

    Интернет магазин подключен к яндекс-маркету.  За неделю размещения на ЯМ трафика практически нет, товаров около 750 на данный момент. Необходима корректная настройка аккаунта, как результат увеличение количества переходов на сайт и заказы.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка интеграции 1С с Opencart 1,5.

    Шаблонные ответы не рассматриваются. Необходимо настроить интеграцию из 1с на сайт - сайт на платформе Opencart 1,5. Интересует только что-бы из 1с на сайт подтягивалось фактическое наличие товаров. Обязательно пишите сроки и стоимость.

    OpenCart
    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработчик

    нужен разработчик для работ по правкам на сайте интернет магазина, сформированное задание есть  Задание могу отправить в личку, для согласования по стоимости.

    Правки на сайт
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Юзабилити аудит сайта.

    Шаблонные ответы не рассматриваю. После редизайна необходим аудит юзабилити интернет-магазина детской одежды. Потестить юзабилити и ошибки, тест в различных браузерах и через мобильную версию, протестировать различные сценария поведения пользователя на сайте.   По результатам предоставить подробный ацдит юзабилити. Сроки и ...

    Аудит сайта
    Тестирование сайтов12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалист по SMM продвижению.

    Автоответы не рассматриваются. Нужен специалист по SMM продвижению - тематика группы детская одежда. Основная задача SMM-специалиста сделать SMM одним из источником генерации лидов, а следствием источником дохода компании.  Основный задачи: 1) Определение ЦА 2) Разработка стратегии  3) Медиапланирование   4) Все доступные способы ...

    Социальные сети (SMM и SMO)12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Специалиста, настройка ЧПУ

    $1

    Автоответы не рассматриваются. На сайте необходимо настроить ЧПУ по образцу, пример: https://nasha-smena.ru/search/?brd=22   то, что сейчас https://nasha-smena.ru/brand/kerry   то, как должно выглядеть т,е сайт/каталог/бренд/товар Обязательно присылайте стоимость работы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Специалист по Яндекс Маркету.

    Шаблонные ответы не рассматриваются. Необходимо добавить сайт на Яндекс маркет.  Нужен человек с опытом, который с первого раза подготовит и добавит интернет магазин на Яндекс маркет, и расскажет как в дальнейшем обновлять карточки самостоятельно, желательно автоматически.    Присылайте ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Директолог, контекстная реклама.

    Автоответы не рассматриваются. Ищем директолога с кейсами по схеме оплата за заявку. Есть такие? Напишите ваши условия. Требования:  1.Подбор ключевых запросов  2.Написание объявлений, последующая корректировка или изменение под проводимые акции  3.Ведение рекламных аккаунтов (Google Adwords, Yandex Direct), контроль за ставками  4.Работа ...

    Google AdsРекламная кампания
    Контекстная реклама11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Seo-продвижение.

    Внимание, рассматривать буду только предложения с хорошо прописанной стратегией. Шаблонные предложения не интересны. Нужен удаленный специалист по СЕО оптимизации и продвижению, на ведение проекта. (тематика детская одежда и обувь) За 4-6 месяцев увеличить целевой поисковый трафик (показатели ...

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать популярной группу в VK (НЕ БОТАМИ).

    Автоответы не рассматриваются Аудит группы для реальных кандидатов будет плюсом, группу могу скинуть в лс. Необходимо сделать популярной группу в VK (НЕ БОТАМИ). Размещение 3х постов в сутки по тематике: дети, детская одежда; Написание продающих постов и размещение их ...

    Социальные сети (SMM и SMO)16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продвижение группы в VK.

    Автоматические ответы не рассматриваются.  Нужен человек который сможет раскрутить группу в VK с нуля до 30 тысяч подписчиков, группа продающая (детская одежда). Боты не интересуют, нам нужна только целевая аудитория.  1) Указывать стоимость  2) Какими способами планируете увеличить ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • SEO-оптимизация сайта.

    PS. На стандартные автоответы не отвечаю.    Нужен SEO-специалист. По задачам: Оценить текущее общее состояние seo-оптимизации сайта, наличие существующих проблем. Составить план работ по оптимизации для дальнейшего продвижения + какие методы будут использоваться. Интересует по срокам, когда сможем ...

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Email рассылка и Web Push уведомления.

    Стандартный автоответы не рассматриваем. Необходимо наладить работу качественных Email рассылок и Web Push уведомлений, интернет магазина детской одежды. Обязательно  пишите стоимость работ и примеры.

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить Email рассылки и Web Push уведомления.

    PS На стандартные автоответы не отвечаю.     Необходимо  сделать и настроить для магазина детской одежды и обуви Email рассылки  и настроить Web Push уведомлений.  Просьба обязательно указывать стоимость и количество рассылок в месяц. Обязательны примеры работ.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание и раскрутка в соц. сетях (VK, Instagram и Facebook)

    Авто-ответы не рассматриваются. Необходимо на первом этапе создание группы и аккаунта для магазина детской одежды, в последствие раскрутка. Обязательно укажите сроки, стоимость и Ваши примеры.

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обучить Email рассылке и Web Push уведомлениям.

    Необходимо обучить девушку созданию Email рассылок и Web Push уведомлений через платформу SendPulse. Обучение требуется с нуля. Просьба обязательно указывать стоимость обучения + количество уроков. Обязательно примеры рассылок.

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
tooools
Андрей 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Специалиста, настройка ЧПУ
Чётко поставленная задача, приятный человек, всё на высшем уровне!! Рекомендую как заказчика!
Отличный специалист, все быстро и качественно сделал! Объясняет доступным языком, по всем возникшим вопросам помогает, всегда на связи.
Ответный отзыв
-ATLANTIS-
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$400
10 баллов
6 лет назад
SEO-оптимизация сайта.
Отличные люди, было очень приятно работать! Желаю развития проекту, если что - я всегда на связи.
Специалист отличный, объясняет все довольно понятно, работа сделана хорошо
Ответный отзыв