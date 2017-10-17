Шаблонные ответы не рассматриваются. Необходимо добавить сайт на Яндекс маркет. Нужен человек с опытом, который с первого раза подготовит и добавит интернет магазин на Яндекс маркет, и расскажет как в дальнейшем обновлять карточки самостоятельно, желательно автоматически. Присылайте ...