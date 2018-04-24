Настройка интеграции 1С с Opencart 1,5.

1С-программированиеЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Шаблонные ответы не рассматриваются.

Необходимо настроить интеграцию из 1с на сайт - сайт на платформе Opencart 1,5.

Интересует только что-бы из 1с на сайт подтягивалось фактическое наличие товаров.

Обязательно пишите сроки и стоимость.

OpenCart
6 лет назад
inokhi
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад