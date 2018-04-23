Изменить внешний печатный отчет "Калькуляция себестоимости и продукции" типовой текущей конфигурации 1с УТП для Украины. Отчет типовый, но я изменил только печатную форму, остальные элементы не менялись. В приложении прикреплены файлы: 1. Шаблон как должно быть ...
Исправить ошибку с формированием кассовых документов в 1с УТП
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1. В конфигурации "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.45.2) (http://1c.ua/v8/RegionalSolutions_UA_UTP.php)
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по РКО ошибка выглядит так:
{Документ.РасходныйКассовыйОрдер.МодульОбъекта(92)}: Поле объекта недоступно для записи (ПредставлениеДаты)
ПредставлениеДаты = Формат(Шапка.ДатаДокумента, "Л=uk_UA; ДЛФ=ДД");
по ПКО ошибка выглядит так:
{Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.МодульОбъекта(159)}: Поле объекта недоступно для записи (ПредставлениеДаты)
ПредставлениеДаты = Формат(Шапка.ДатаДокумента, "Л=uk_UA; ДЛФ=ДД");
2. Мутабельность. Как мне подсказали лечиться только:
Находим в конфигураторе эту строчуку:
Если (Не ЭлементОтбора.Использование) ИЛИ (НЕ ЗначениеЗаполнено(ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение)) Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
и меняем на эту:
Если Не ЭлементОтбора.Использование Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
Если в демобазе нет ошибки мутабельности то ее можно победить раз и навсегда?
Но в демо базах ошибки с мутальностью нет. Возможно ее можно побороть раз и навсегда. Неудобно каждый раз включать возможность редактирования, а за тем, при обновлении выключать возможность и снова включать!
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