Настройка ЭДО в 1С:УНФ

1С-программированиеЗакрыт1 заявка209 просмотров
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Добрый день, 

У нас УНФ (вер 1.5), которая очень сильно доработана и мы ее не обновляем. Хотим использоваться ЭДО. Интерфейс в нашем УНФ есть, но настроить не получается, постоянно вылезают ошибки. Есть возможность обновить отдельно функциональность ЭДО в УНФ или как-то отдельно настроить ЭДО с использованием промежуточной (дополнительной) базы под ЭДО? 

У кого есть опыт работы с ЭДО присылайте свои варианты эффективного решения нашей проблемы и стоимость вашей работы. 

6 лет назад
Alien-Status
Александр 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад