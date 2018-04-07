Настройка ЭДО в 1С:УНФ

Требуется создать бизнес процессы в сэд битрикс24
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Добрый день,
У нас УНФ (вер 1.5), которая очень сильно доработана и мы ее не обновляем. Хотим использоваться ЭДО. Интерфейс в нашем УНФ есть, но настроить не получается, постоянно вылезают ошибки. Есть возможность обновить отдельно функциональность ЭДО в УНФ или как-то отдельно настроить ЭДО с использованием промежуточной (дополнительной) базы под ЭДО?
У кого есть опыт работы с ЭДО присылайте свои варианты эффективного решения нашей проблемы и стоимость вашей работы.
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