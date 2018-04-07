Подключить к 1С терминал сбора данных

1С-программированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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Подключить к  1С  терминал сбора данных

6 лет назад
pozvoni
Олег 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад