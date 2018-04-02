Доработать обработку 1C

1С-программированиеЗакрыт6 заявок172 просмотра
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Доработать обработку 1С согласно ТЗ. Подробности кандидатам.

6 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
24 дня назад