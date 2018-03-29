Требуется изменить выгружаемый файл XML в 1с УТ 10.3

1С-программированиеЗакрыт5 заявок176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется изменить выгружаемый файл XML в 1с УТ 10.3 (8.3.9.20.84) 

1. Сделать к контрагентам штрих код. 

2. Добавить штрих-код в выгрузку. 

3. Добавить в выгрузку сумму заказа. 

Пишите кто может приступить сейчас. Укажите стоимость.

6 лет назад
Subexpess
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад