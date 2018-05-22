Создание бизнес процессов в битрикс24

Здравствуйте фрилансеры! 1С УТ, необходимо реализовать следующее:[list][*]создание и изменение счета/заказа/КП в amoCRM не заходя в 1С(в т.ч. с факсимиле) в реальном времени[*]доступ к остаткам и резервам товаров из 1С в реальном времени[*]поиск и подбор номенклатуры из ...