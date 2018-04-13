Доработка 1С УТ и взаимоотношениями с клиентами (CRM)

1С-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Требуется доработка 1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM). Конфигурация не типовая, с доработками. Нужно сделать возможность указания себестоимости на услуги. Сделать возможность отображения себестоимости в заказе  и доработать отчеты с возможностью просматривать себестоимость.  

6 лет назад
sgmnur
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад