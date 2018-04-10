Доработка существующей конфигурации УТ10

Добрый день.

Ищу исполнителя для доработки существующей конфигурации УТ10.

В рамках доработки существующей конфигурации могу обеспечить работой на 3-4 часа каждый день. Поэтому мне нужно понимать стоимость часа исполнителя.

Работаем через систему учета затраченного времени. Исполнитель получает задачи в ней, трекает затраченное время там же. Оплата происходит по факту приема блока задач.

В заявках указывайте стоимость за час работы, опыт работы, частное лицо или группа.