Доработка конфигурации 1с УТ 11.4

1С-программированиеЗакрыт3 заявки120 просмотров
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Требуется добавить два вычислимых поля на ФормуСписка  документа РеализацияТоваровУслуг:

1) процент оплаты по документу реализации

2) элемент справочника

6 лет назад
barisych
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад