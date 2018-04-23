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Изменить отчет Калькуляция себестоимости и продукции в УТП для Украины
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Изменить внешний печатный отчет "Калькуляция себестоимости и продукции" типовой текущей конфигурации 1с УТП для Украины. Отчет типовый, но я изменил только печатную форму, остальные элементы не менялись. В приложении прикреплены файлы:
1. Шаблон как должно быть - это внешний вид калькуляции, которая должна так выглядеть после изменения/доработки.
2. Как есть сейчас - это внешний вид калькуляции, которая формируется сейчас. В этой экселевской таблице я в каждой ячейке (или столбце), по которой нужны изменения при помощи вставки примечания указал, что необходимо изменить.
Отдельно хочу указать на четкую последовательность вывода группировок по статьям затрат!
При необходимости уточню ТЗ и дам доступ к серверу с копией базы.
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