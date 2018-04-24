1с програмист ТИС 7.7

1С-программированиеЗавершен2 заявки133 просмотра
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нужен програмист для доработок 1с на базе тИС

6 лет назад
guest_15245040760144
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
6 лет назад
$20
1 день
Дмитрий - отличный грамотный специалист. Порадовал не только качеством работы, но и оперативностью выполнения - рекомендую Всем.
Всё хорошо - объяснение нюансов проблемы, связь, по оплате проблем нет - по факту выполнения сделали перевод на карту. Рекомендую к сотрудничеству.
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