Доработка в программе 1с Торговля

Необходимо настроить движение товара, принятого на гарантийный ремонт и отчет по контролю этого движения, используя стандартные документы (перемещение товара, оприходование товара, списание товара)

Учет товара по imei, реализован, путем регистрации характеристик

Как должен выглядеть процесс:

- Кнопка в "Рабочем месте кассира" открывает окно с необходимыми полями (уже реализовано)

-Заполняя окно и нажав "провести" – формируется стандартный документ, в зависимости от указанного статуса (перемещение товара, оприходование товара, списание товара), так возвращенный товар попадает на склад (документ возврата не используем, чтобы не влиять на себестоимость, так как по сути берем товар на ремонт и на данном этапе деньги не возвращаем

-Заполненные данные регистрируются в отчет, в который из окна приема товара попадают нужные данные (частично реализовано).

Подробнее в видео: youtu.be/dlQNqS0KGOI

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