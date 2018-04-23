Доработка в программе 1с Торговля

1. В конфигурации "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.45.2) (http://1c.ua/v8/RegionalSolutions_UA_UTP.php) Copyright © Molenari OU, 2017-2018. All rights reserved по РКО ошибка выглядит так: {Документ.РасходныйКассовыйОрдер.МодульОбъекта(92)}: Поле объекта недоступно для записи (ПредставлениеДаты) ПредставлениеДаты = Формат(Шапка.ДатаДокумента, "Л=uk_UA; ДЛФ=ДД"); по ПКО ошибка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить движение товара, принятого на гарантийный ремонт и отчет по контролю этого движения, используя стандартные документы (перемещение товара, оприходование товара, списание товара)
Учет товара по imei, реализован, путем регистрации характеристик
Как должен выглядеть процесс:
- Кнопка в "Рабочем месте кассира" открывает окно с необходимыми полями (уже реализовано)
-Заполняя окно и нажав "провести" – формируется стандартный документ, в зависимости от указанного статуса (перемещение товара, оприходование товара, списание товара), так возвращенный товар попадает на склад (документ возврата не используем, чтобы не влиять на себестоимость, так как по сути берем товар на ремонт и на данном этапе деньги не возвращаем
-Заполненные данные регистрируются в отчет, в который из окна приема товара попадают нужные данные (частично реализовано).
Подробнее в видео: youtu.be/dlQNqS0KGOI
Пишите Ваши координаты, стоимость.
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