Исправить ошибку с формированием кассовых документов в 1с

1. В конфигурации "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.45.2) (http://1c.ua/v8/RegionalSolutions_UA_UTP.php)

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по РКО ошибка выглядит так:

{Документ.РасходныйКассовыйОрдер.МодульОбъекта(92)}: Поле объекта недоступно для записи (ПредставлениеДаты)

ПредставлениеДаты = Формат(Шапка.ДатаДокумента, "Л=uk_UA; ДЛФ=ДД");

по ПКО ошибка выглядит так:

{Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.МодульОбъекта(159)}: Поле объекта недоступно для записи (ПредставлениеДаты)

ПредставлениеДаты = Формат(Шапка.ДатаДокумента, "Л=uk_UA; ДЛФ=ДД");

2. Мутабельность. Как мне подсказали лечиться только:

Находим в конфигураторе эту строчуку:

Если (Не ЭлементОтбора.Использование) ИЛИ (НЕ ЗначениеЗаполнено(ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение)) Тогда

Продолжить;

КонецЕсли;

и меняем на эту:

Если Не ЭлементОтбора.Использование Тогда

Продолжить;

КонецЕсли;

Если в демобазе нет ошибки мутабельности то ее можно победить раз и навсегда?

Но в демо базах ошибки с мутальностью нет. Возможно ее можно побороть раз и навсегда. Неудобно каждый раз включать возможность редактирования, а за тем, при обновлении выключать возможность и снова включать!

При необходимости уточню ТЗ и дам доступ к серверу с копией базы.