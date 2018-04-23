Доработка 1с "Управление задолженностью"

Необходимо настроить движение товара, принятого на гарантийный ремонт и отчет по контролю этого движения, используя стандартные документы (перемещение товара, оприходование товара, списание товара) Учет товара по imei, реализован, путем регистрации характеристик Как должен выглядеть процесс: - Кнопка в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Похожие заказы
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. В конфигурации "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.45.2) (http://1c.ua/v8/RegionalSolutions_UA_UTP.php) Copyright © Molenari OU, 2017-2018. All rights reserved по РКО ошибка выглядит так: {Документ.РасходныйКассовыйОрдер.МодульОбъекта(92)}: Поле объекта недоступно для записи (ПредставлениеДаты) ПредставлениеДаты = Формат(Шапка.ДатаДокумента, "Л=uk_UA; ДЛФ=ДД"); по ПКО ошибка ...1С-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
1. В конфигурации "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.45.2) (http://1c.ua/v8/RegionalSolutions_UA_UTP.php) Copyright © Molenari OU, 2017-2018. All rights reserved по РКО ошибка выглядит так: {Документ.РасходныйКассовыйОрдер.МодульОбъекта(92)}: Поле объекта недоступно для записи (ПредставлениеДаты) ПредставлениеДаты = Формат(Шапка.ДатаДокумента, "Л=uk_UA; ДЛФ=ДД"); по ПКО ошибка ...1С-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Изменить внешний печатный отчет "Калькуляция себестоимости и продукции" типовой текущей конфигурации 1с УТП для Украины. Отчет типовый, но я изменил только печатную форму, остальные элементы не менялись. В приложении прикреплены файлы: 1. Шаблон как должно быть ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется добавить два вычислимых поля на ФормуСписка документа РеализацияТоваровУслуг: 1) процент оплаты по документу реализации 2) элемент справочника1С-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется доработка 1С Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM). Конфигурация не типовая, с доработками. Нужно сделать возможность указания себестоимости на услуги. Сделать возможность отображения себестоимости в заказе и доработать отчеты с возможностью просматривать себестоимость.Закрыт6 лет назад
Добрый день. Ищу исполнителя для доработки существующей конфигурации УТ10. В рамках доработки существующей конфигурации могу обеспечить работой на 3-4 часа каждый день. Поэтому мне нужно понимать стоимость часа исполнителя. [b]Работаем через систему учета затраченного времени. Исполнитель получает задачи в ...Закрыт6 лет назад
Добрый день, У нас УНФ (вер 1.5), которая очень сильно доработана и мы ее не обновляем. Хотим использоваться ЭДО. Интерфейс в нашем УНФ есть, но настроить не получается, постоянно вылезают ошибки. Есть возможность обновить отдельно функциональность ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется создать бизнес процессы в сэд битрикс241С-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Подключить к 1С терминал сбора данныхЗакрыт6 лет назад