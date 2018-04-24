Настроить вывод Z-отчета на кассе Атол-30Ф с разбивкой сумм по система

1С-программированиеЗакрытнет заявок142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый  день. Необходимо провести следующие настройки: Настроить вывод Z-отчета на кассе Атол-30Ф с разбивкой сумм по системам налогового учета (УСН и ЕНВД), наличными и электронными. Работаем в

ПО 1С УНФ, ККТ Атол 30Ф. Сколько по времени займет данная работа, а так же определите по цене. Заранее благодарна.

6 лет назад
9003030146
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад