Обновление 1С и исправление ошибок

Добрый день, У нас УНФ (вер 1.5), которая очень сильно доработана и мы ее не обновляем. Хотим использоваться ЭДО. Интерфейс в нашем УНФ есть, но настроить не получается, постоянно вылезают ошибки. Есть возможность обновить отдельно функциональность ...