Нужна интеграция 1С 7.7 и ГИС Меркурий

Добрый день. Ищу исполнителя для доработки существующей конфигурации УТ10. В рамках доработки существующей конфигурации могу обеспечить работой на 3-4 часа каждый день. Поэтому мне нужно понимать стоимость часа исполнителя. [b]Работаем через систему учета затраченного времени. Исполнитель получает задачи в ...