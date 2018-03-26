SEO-оптимизация сайта.

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Завершен15 заявок184 просмотра

PS. На стандартные автоответы не отвечаю.   

Нужен SEO-специалист.

По задачам:

Оценить текущее общее состояние seo-оптимизации сайта, наличие существующих проблем. Составить план работ по оптимизации для дальнейшего продвижения + какие методы будут использоваться. Интересует по срокам, когда сможем увидеть результаты продвижения.

По срокам работ договоримся, но рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Указывайте пожалуйста цену выполнения работы.

Сайт сообщу в личку.

8 лет назад
inokhi
Мария 
34 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

-ATLANTIS-
32 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$400
120 дней
Специалист отличный, объясняет все довольно понятно, работа сделана хорошо
Отличные люди, было очень приятно работать! Желаю развития проекту, если что - я всегда на связи.

Заявки фрилансеров

-ATLANTIS-
32 года
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад