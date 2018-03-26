На первой вкладке каждого файла – бриф. На второй – вопросник. Серые поля на обеих вкладках – к заполнению. В брифе подробно изложены список необходимой работы. Рассматриваем конкретно подобрать команду под этот проект, маловероятна ...
SEO-оптимизация сайта.
PS. На стандартные автоответы не отвечаю.
Нужен SEO-специалист.
По задачам:
Оценить текущее общее состояние seo-оптимизации сайта, наличие существующих проблем. Составить план работ по оптимизации для дальнейшего продвижения + какие методы будут использоваться. Интересует по срокам, когда сможем увидеть результаты продвижения.
По срокам работ договоримся, но рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Указывайте пожалуйста цену выполнения работы.
Сайт сообщу в личку.
Выбранный исполнитель
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