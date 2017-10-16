Специалисты в seo или сделать проект под ключ

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Закрыт4 заявки193 просмотра

На первой вкладке каждого файла – бриф. На второй – вопросник. Серые поля на обеих вкладках – к заполнению. 

В брифе подробно изложены список необходимой работы. Рассматриваем конкретно подобрать команду под этот проект, маловероятна работа с другой студией или командой разработчиков(только при адекватной цене).Очень серьезный проект, на хорошую репутацию. Если будет выполнена качественно работа, велика вероятность получать большой объем таких работ и перейти на новый уровень работ. 

Требования:  

-наличие кейсов  

-репутация  

Желательно:  

-рекомендаци  

-опыт в схожей тематике  

Заявки рассматриваются ДО 12:00 Завтрашнего дня (17.10.2017) 

8 лет назад
Yunus
24 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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