Специалисты в seo или сделать проект под ключ

На первой вкладке каждого файла – бриф. На второй – вопросник. Серые поля на обеих вкладках – к заполнению.

В брифе подробно изложены список необходимой работы. Рассматриваем конкретно подобрать команду под этот проект, маловероятна работа с другой студией или командой разработчиков(только при адекватной цене).Очень серьезный проект, на хорошую репутацию. Если будет выполнена качественно работа, велика вероятность получать большой объем таких работ и перейти на новый уровень работ.

Требования:

-наличие кейсов

-репутация

Желательно:

-рекомендаци

-опыт в схожей тематике

Заявки рассматриваются ДО 12:00 Завтрашнего дня (17.10.2017)