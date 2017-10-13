Нужна экспертная оценка сео

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок228 просмотров

Имеется некий сайт (возраст 4 года)

По определенному пулу связанной семантики сайт выпал из ТОП.

Нужна экспертная оценка и заключение с рекомендациями по след. вопросам:

1. Почему сайт потерял позиции

2. Что сделать, чтобы позиции вернулись

3.Оценить общее состояние сео-оптимизации сайта, наличие проблем.

4. Дать рекомендации как устранить проблемы, мешающие сео-продвижению

Сайт сброшу в личку.

8 лет назад
Podbor21
Павел 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров