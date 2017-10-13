Требуется поднять в топ 10-5 Сайт kubanlaser.ru Перечень работ: - анализ сайта; - аудит коммерческих факторов; - составление семантического ядра (более 200 запросов); - ...
Нужна экспертная оценка сео
Имеется некий сайт (возраст 4 года)
По определенному пулу связанной семантики сайт выпал из ТОП.
Нужна экспертная оценка и заключение с рекомендациями по след. вопросам:
1. Почему сайт потерял позиции
2. Что сделать, чтобы позиции вернулись
3.Оценить общее состояние сео-оптимизации сайта, наличие проблем.
4. Дать рекомендации как устранить проблемы, мешающие сео-продвижению
Сайт сброшу в личку.
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