Оптимизация карточек товаров в интернет-магазине

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Закрыт1 заявка208 просмотров

Подбор базовых ключевых слов (5-7), написание небольшого (до 300-400 зн.) шаблонного текста под них, составление заголовка. Тематика - строительные материалы. Объем работы - около 1-2 тыс. товаров.

8 лет назад
amagat
49 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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