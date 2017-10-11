SEO специалист для определения причины застоя женского сайта

Ищется знающий, честный и ответственный SEO-специалист, который сможет определить причину застоя в развитии женского сайта.

Сайт общей женской тематики, возраст 4 года, тиц 50, 700 статтей на сайте, посещалка сейчас 1 К. Сайтом занимались сами, на данный момент не хватает знаний, опыта и времени чтобы развивать его дальше.

Заинтересованные люди пишите в личку, сообщу домен, будем обсуждать детали.