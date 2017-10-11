SEO специалист для определения причины застоя женского сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок180 просмотров

Ищется знающий, честный и ответственный SEO-специалист, который сможет определить причину застоя в развитии женского сайта.

Сайт общей женской тематики, возраст 4 года, тиц 50, 700 статтей на сайте, посещалка сейчас 1 К. Сайтом занимались сами, на данный момент не хватает знаний, опыта и времени чтобы развивать его дальше.

Заинтересованные люди пишите в личку, сообщу домен, будем обсуждать детали.

8 лет назад
grishchenko
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

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