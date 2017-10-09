Аудит сайта + составление СЯ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок207 просмотров

Добрый день,

Нужно сделать SEO-аудит сайта, тематика - карнизы, карнизные системы. Аудит обязательно должен включать:

- анализ текущего состояния сайта

- описание проблем и план их решения

- анализ конкурентов

- анализ контента сайта   

На основании аудита, необходимо составить семантическое ядро сайта (постранично). Запросы должны быть разделены на группы по частотности (ВЧ, СЧ, НЧ).

В заявке, пожалуйста, указывайте сроки и цену. 

8 лет назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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