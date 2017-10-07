Доброго времени суток. Необходимо сделать оптимизацию сайта: http://gocsgo.info/ Что необходимо оптимизировать: Настроить robots. txt, sitemap. xml, а также htaccess и wp-config. php (при необходимости). Прошу отметить, что Robots. txt и Sitemap. ...
Аудит Google Adwords и поиск узких горлышек
На данный момент все компании настроены правильно профессионалами, т.е. было составлено сем.ядро, компании разделены на группы для каждого ключевика, много вариаций объявлений и тп. Поток целевой, конверсии продаж с сайта healthhair.kz около 2%.
Есть одна проблема - трафик не масштабируется, т.е. при увеличении бюджета количество кликов не растет, бюджет полностью не утилизируется. Нужен профессионал (или проф.компания), который без потери качества увеличит поток целевого трафика с увеличенным бюджетом.
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