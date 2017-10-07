Аудит Google Adwords и поиск узких горлышек

На данный момент все компании настроены правильно профессионалами, т.е. было составлено сем.ядро, компании разделены на группы для каждого ключевика, много вариаций объявлений и тп. Поток целевой, конверсии продаж с сайта healthhair.kz около 2%.

Есть одна проблема - трафик не масштабируется, т.е. при увеличении бюджета количество кликов не растет, бюджет полностью не утилизируется. Нужен профессионал (или проф.компания), который без потери качества увеличит поток целевого трафика с увеличенным бюджетом.